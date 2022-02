(Pasta de Campeón - ADNSUR) - Barajar y dar de nuevo, aprender de los errores cometidos y apostar a un equipo que pueda ser competitivo y buscar el ascenso al Federal A. Ese es el objetivo de Huracán para este 2022. La comisión directiva que asumió hace un año, con Elías Guzmán y Rubén Crespo a la cabeza, asegura que “la institución está para más”, y luego de dos certámenes en primera ronda llegó el momento de apostar con fuerza.

“Creamos un proyecto con la comisión que tiene que ver con jugar el Regional”, dice Crespo a PDC. “El proyecto se empezó a armar apenas terminamos de jugar el último Regional y se empezó a encaminar en enero, primero con el técnico y luego con los primeros refuerzos, pero no es fácil por la logística que te lleva y la parte económica; porque no hay que ser improvisado, no podemos llamar a un muchacho sin antes tener el hotel, sin garantizar el sueldo”, dice el dirigente que también encabeza la UOCRA de Comodoro Rivadavia. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA