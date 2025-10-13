(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Ferrocarril del Estado no pudo ante Pacífico en Neuquén y se quedó con las manos vacías. Las “Decanas” se impusieron 3-1 en el partido de vuelta por la final de la Copa Regional Amateur disputado este pasado domingo por la tarde en el estadio Jorge Sapag, y jugarán la Copa Federal.

Las “ferroviarias” le jugaron de igual a igual a Pacífico, y casi se van al descanso con el empate sin goles en una tarde donde se jugó con 25 grados, pero en el cierre apareció la figura de la cancha, Marianela González, para poner el 1-0.

El plantel comodorense entró enchufado al complemento y puso la igualdad rápidamente mediante un tanto de Ailén “Pulu” Joursin, pero Pacífico le encontró la vuelta al juego y puso el 2-1 nuevamente González.

Con algunos cambios, Ferro intentó la heroica, pero a poco del final Pacífico se encontró con un penal a favor para sentenciar la historia. Lucía Soto fue la responsable de poner el 3-1 y sacar pasaje para las “Decanas”, que ahora jugarán la etapa final de la Copa Federal, donde se enfrentarán los ocho equipos de la fase regional y ocho de la fase metropolitana, donde se encuentran los equipos de la Primera División Femenina.