El rival de Boca fue un equipo plagado de argentinos, empezando por su

entrenador, Fabián Bustos, y siguiendo por el arquero Javier Burrai (ex

Guillermo Brown, de Puerto Madryn), Michael Hoyos (ex Estudiantes de La

Plata), Damián Díaz (ex Rosario Central y justamente Boca), Leandro

Martínez (ex Chacarita Juniors), Matías Oyola (ex River Plate e

Independiente) y Sergio López (ex-Temperley).



Esto quizá haya contribuido para conocerle los puntos flacos al equipo

conducido por Miguel, Ángel Russo, que vivió unas convulsionadas horas

previas por el PCR positivo con el que llegó a Guayaquil el arquero Esteban

Andrada y que lo obligó a permanecer confinado al margen de la delegación y

sin conocer a ciencia cierta cuando retornará a la Argentina.



Boca, que había empezado a encontrar una línea de juego con la

incorporación a la mitad de la cancha de los jóvenes volantes Alan Varela,

Cristian Medina y Agustín Almendra, perdió esa incipiente identidad ante la

ausencia de estos dos últimos.



Y aunque Varela sacó la cara en ese sector de la cancha durante el primer

tiempo, cuando se cansó promediando la segunda etapa y con una tarjeta

amarilla en su haber decidió a Russo a reemplazarlo, Boca definitivamente

se desarticuló.