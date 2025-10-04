Hernán Norberto Friggione, exfutbolista de Huracán y Deportivo Portugués de Comodoro Rivadavia, falleció este sábado a los 45 años.

Nacido en Avellaneda, Buenos Aires, Friggione tuvo un recordado paso por el “Globo”, donde dos años le bastaron para ser capitán y referente de los equipos que disputaron el Torneo Argentino B 2011-2013.

Gracias a su paso por Huracán, “Pierna” Friggione decidió radicarse en Comodoro Rivadavia, una ciudad que le ofreció estabilidad laboral. Tras su salida del “Globo”, decidió cerrar su etapa como futbolista en la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia con Deportivo Portugués.

Friggione tuvo una carrera sólida como volante, desarrollándose en varios equipos del ascenso argentino. Entre ellos se destacan Deportivo Armenio, Deportivo Español y Sacachispas, pero fue en Huracán de Comodoro Rivadavia donde dejó una huella imborrable.

Su paso por Huracán de Comodoro

Desde 2011 hasta 2013 defendió los colores del "Globo" con dedicación y pasión, completando 41 partidos oficiales y anotando un gol en el clásico 1-1 ante Jorge Newbery en La Madriguera. Además, representó al equipo petrolero en la Copa Argentina.

Friggione será recordado como un volante de entrega total, dedicado y querido, que supo dejar su marca en cada club en el que jugó y, especialmente, en Huracán, club que lo adoptó como uno de los suyos.

Caudillo. Referente. Ganador. Uno de los mejores volantes de Huracán de Comodoro de los últimos años. Amigo, padre, fanático del "Globo" y de su querido Boca Juniors. Llegó en 2011 a la ciudad y nunca más se fue. Se convirtió en un comodorense más. Profundo dolor en el fútbol local, de veteranos y en todo el deporte local. Hasta siempre, "Pierna".

