Este martes al mediodía se confirmó el fallecimiento de José Luis “Cacho” Costa, una figura emblemática del fútbol local de Comodoro Rivadavia.

Costa, quien fuera jugador destacado del Club Atlético Huracán y actual presidente de la filial Patagonia Sur de Racing en la ciudad petrolera, había sido internado días atrás, lo que motivó una campaña solidaria para la donación de sangre desde su entorno familiar y deportivo.

El deceso de “Cacho” Costa conmovió profundamente al ámbito deportivo comodorense. No solo fue reconocido por su habilidad dentro de la cancha, sino también por su compromiso fuera de ella: como formador, dirigente y ferviente hincha de los colores que defendió a lo largo de su vida.

Su trayectoria estuvo marcada por su paso en el “Globo”, donde brilló como jugador, y por su dedicación en labores dirigenciales, especialmente en Racing Club, institución en la que ocupaba la presidencia de la filial local.

Se espera que en las próximas horas se comunique de manera oficial el lugar y horario del velatorio, para que familiares, amigos y allegados puedan brindarle su último adiós y acompañar a su familia en este momento de tristeza.