Conmoción: un hincha de la U de Chile cayó al vacío tras el ingreso de la barra de Independiente
En medio de los graves incidentes, una cámara captó el momento en que un fanático de la U cae desde la segunda bandeja. [IMÁGENES SENSIBLES]
(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio Libertadores de América‑Ricardo Enrique Bochini, terminó envuelto en un gravísimo escándalo y en escenas de violencia que cimbraron el recinto y generaron profunda preocupación en el ámbito del fútbol sudamericano.
El partido, que comenzó con normalidad y con Independiente buscando revertir el 1-0 sufrido en la ida, se tornó caótico al inicio del segundo tiempo, cuando se suspendió debido a incidentes graves que involucraron a hinchas de ambos clubes. Desde la voz del estadio se ordenó que los simpatizantes de Universidad de Chile evacuaran la tribuna, medida que la mayoría cumplió, aunque algunos pocos aficionados chilenos permanecieron en el sector.
En medio de este escenario de terror, trascendieron imágenes que mostraron a un hincha de Universidad de Chile cayendo desde la tribuna Pavoni Alta al vacío, una captura que encendió aún más las alarmas sobre la seguridad y el orden en el estadio.