(Por Pasta de Campeón-ADNSUR) El encuentro entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, disputado en el estadio Libertadores de América‑Ricardo Enrique Bochini, terminó envuelto en un gravísimo escándalo y en escenas de violencia que cimbraron el recinto y generaron profunda preocupación en el ámbito del fútbol sudamericano.

El partido, que comenzó con normalidad y con Independiente buscando revertir el 1-0 sufrido en la ida, se tornó caótico al inicio del segundo tiempo, cuando se suspendió debido a incidentes graves que involucraron a hinchas de ambos clubes. Desde la voz del estadio se ordenó que los simpatizantes de Universidad de Chile evacuaran la tribuna, medida que la mayoría cumplió, aunque algunos pocos aficionados chilenos permanecieron en el sector.

Escalofriante: el momento exacto en que la barra de Independiente llegó a la tribuna de la U. de Chile

En medio de este escenario de terror, trascendieron imágenes que mostraron a un hincha de Universidad de Chile cayendo desde la tribuna Pavoni Alta al vacío, una captura que encendió aún más las alarmas sobre la seguridad y el orden en el estadio.