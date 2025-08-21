(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile, que se disputaba en el estadio Libertadores de América de Avellaneda, terminó de manera abrupta y conflictiva.

Cuando el árbitro uruguayo Gustavo Tejera decidió suspender el encuentro, el marcador estaba igualado 1-1, resultado que le daba la serie a los chilenos por el 1-0 de la ida. Sin embargo, los graves incidentes violentos protagonizados por las parcialidades de ambos equipos obligaron a la cancelación definitiva del partido.

La determinación de CONMEBOL fue comunicar oficialmente que el cotejo estaba "cancelado", lo que marcó un hecho sin precedentes en esta instancia de la Copa Sudamericana y abrió un fuerte debate sobre la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes. Este jueves por la madrugada habría trascendido la decisión que tomaría la Confederación Sudamericana de Fútbol.