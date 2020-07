La pandemia de coronavirus (COVID-19) también pudo con el Balón de Oro 2020. La revista France Football anunció que este año no entregará el tradicional trofeo por primera vez en su historia desde 1956.

La decisión fue tomada a raíz de las suspensiones y postergaciones que sufrieron las distintas ligas de fútbol del mundo a causa de la pandemia, por lo que para los organizadores no puede hacerse una evaluación ni elección objetiva de los ganadores.

"Debido a que solo dos meses (enero y febrero), de los once generalmente requeridos para formarse una opinión y decidir entre los mejores, es demasiado poco para evaluar y juzgar, dado que los otros partidos fueron luego, o tendrá lugar, luego en otras condiciones y formatos demasiado lejos del panorama habitual. No podemos confiar en las estaciones paralizadas, con tantos arreglos especiales, para elegir lo mejor. ¿Lo mejor de qué, por cierto? No sería digno de nuestra historia", explicaron los organizadores.

"Proteger la credibilidad y la legitimidad de tal premio también significa garantizar su impecabilidad a lo largo del tiempo", sentenciaron.

De esta manera, Lionel Messi y Megan Rapinoe, los ganadores del último Balón de Oro, no tendrán sucesores hasta el próximo año.