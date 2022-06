(Pasta de Campeón / ADNSUR) - El colombiano Villa finalmente irá a juicio oral y público por la denuncia violencia de género en su contra. El delantero de Boca Juniors, deberá sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 19 se septiembre cuando inicie el debate en el Juzgado N°2 a cargo de la doctora Claudia Dávalos..

El juicio se extenderá al menos por tres jornadas, acusado de "lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas" contra su ex pareja, quien lo denunció pública y judicialmente en abril del 2020.

De acuerdo al relato de la víctima, el 26 de abril del 2020, el jugador llamó a uno de sus representantes y le pidió que sacara a Cortés de su casa, y que le consiguiera un departamento para que algunos de los dos viviera.

Boca analiza la posible salida de Villa luego que un fiscal pidió su detención

Villa la obligó a armar las valijas y ante la negativa de su pareja, el jugador habló con sicarios de Medellín y le advirtió a Cortés que, de no abandonar la casa, "atentaría contra la vida" de sus papás y de su hija.

Pero eso no fue todo, ya que según la denuncia el delantero la golpeó. "Me pega puños, patadas, me pega con el anillo de compromiso, me genera un chichón. Me coge del pelo y me pega patadas en el abdomen, en los muslos y en la cadera. Me coge fuerte de los brazos, me tira al piso", declaró Cortés.

Por ese hecho, avanzó un juicio civil contra el colombiano. Sin embargo, las partes llegaron a un acuerdo económico y el juicio quedó sin efecto. No así, la investigación penal que camina por otros senderos.

Sin embargo, esto no fue todo para el colombiano, ya que hace un tiempo fue denunciado por "abuso sexual con acceso carnal". La denunciante, de identidad preservada, declaró ante la fiscal que su entonces pareja la encerró en una habitación de su casa, abusó sexualmente de ella e intento sofocarla.

Boca ganó con un gol de Villa que tiene pedido de detención

Por este hecho, la fiscal pidió la detención del colombiano, pero un juez la negó.