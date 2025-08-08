FÚTBOL
Confirmado: Marcos Rojo dejó Boca y será refuerzo de Racing para la Copa Libertadores
El defensor Marcos Rojo puso fin a su etapa en Boca Juniors y continuará su carrera en Racing Club, que lo incorporará para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores.
(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) El zaguero zurdo jugó su último partido con la camiseta xeneize el 10 de mayo, en la victoria ante Lanús por los octavos de final del Torneo Apertura. Desde entonces, no volvió a sumar minutos oficiales, quedando marginado del plantel por decisión del entrenador Miguel Ángel Russo y del vicepresidente Juan Román Riquelme.
Tras más de tres meses sin actividad y poco más de un mes apartado del equipo, Rojo acordó en las últimas horas la rescisión de su contrato, que finalizaba a fin de año. Lo que comenzó como un acuerdo verbal se formalizó este viernes, dejando al ex Manchester United y Estudiantes de La Plata con el pase en su poder.
