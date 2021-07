“Estoy residiendo a 50 kilómetros de Belo Horizonte, soy de Chascomús. Me enteré que habían liberado entradas para argentinos y les dije a mis hijos 'vamos'”, comentó Hernán en vivo por la pantalla de C5N.

“Pedían PCR negativo y acá lo podés hacer en cualquier farmacia. Fui a una farmacia de renombre y me dijeron que no sirve. Dicen que el PCR lo tiene que hacer un laboratorio. Yo no soy médico”, comentó.

Al insinuar que no había podido conseguir la entrada para la final de esta noche, Hernán comentó que “te voy a hacer sincero, el 70% de la gente está entrando con PCR falso. Tuve que conseguir uno. Lo venden a entre 70 y 100 reales. Acá en la fila se consigue de todo. Lo de la entrada se resuelve. Estoy vacunado”.