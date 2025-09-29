(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Argentina comenzó su participación en la Copa del Mundo Sub-20 que se celebra en Chile con una sólida victoria ante Cuba, imponiéndose 3-1 en un partido disputado en Valparaíso. El comodorense Ian Subiabre tuvo una destacada actuación y contribuyó con el gol que cerró el marcador.

Desde el arranque, Argentina mostró intensidad y rápidamente se puso en ventaja gracias a Alejo Sarco, quien a los 3 minutos convirtió tras una jugada colectiva entre Santino Andino y Maher Carrizo por la banda izquierda. Sin embargo, a los 9 minutos Santiago Fernández fue expulsado por una infracción como último hombre, lo que dejó al equipo albiceleste con un jugador menos.

Pese a la inferioridad numérica, la defensa argentina respondió bien ante los intentos cubanos, con Romario Torres siendo una de las principales amenazas en ataque para los caribeños. La portería nacional estuvo protegida eficientemente, lo que permitió llegar tranquilos al segundo gol antes del final del primer tiempo.

Esta anotación llegó también por obra de Sarco, quien conectó un preciso centro de Dylan Gorosito tras una habilitación desde el medio campo de Álvaro Montoro para ampliar el marcador a 2-0.

Cuba logró descontar cerca del cierre de la primera parte con un remate de Karel Pérez tras un tiro de esquina, que puso momentáneamente el 2-1 y dio un respiro al rival. En la segunda mitad, el equipo comandado por Placente apostó por el control del balón para evitar situaciones de riesgo, aunque el trámite se tornó impreciso y con pocas llegadas de peligro.

Cuando el partido parecía definirse en ese resultado, Ian Subiabre, con una gran acción individual impulsada por Tomás Pérez, apareció para sentenciar el encuentro con un disparo de zurda que dejó sin chances al arquero, poniendo el 3-1 definitivo.

Argentina continuará su camino en el Mundial Sub-20 el miércoles 1 de octubre ante Australia y cerrará la fase de grupos el sábado 4 contra Italia, subcampeona del mundo en la última edición. Los dos primeros de cada grupo y cuatro de los mejores terceros pasarán a octavos de final.