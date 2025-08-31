(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) Este domingo desde las 16:00, Guillermo Brown enfrentará a Huracán Las Heras en el estadio General San Martín, por la séptima fecha de la Reválida del Federal A. El duelo encuentra a ambos equipos con la chance de meterse en la pelea por la cima de la tabla.

El presente de Brown

El conjunto dirigido por el comodorense Emanuel Trípodi suma 11 puntos y se ubica como escolta de San Martín de Mendoza, líder con 12. La Banda viene de golear 4-1 a Santamarina en el estadio Raúl Conti, resultado que lo dejó a tiro de la punta.

Además, el triunfo de Sol de Mayo sobre Estudiantes de San Luis aseguró matemáticamente la permanencia del equipo en la categoría. Con ese objetivo cumplido, la misión inmediata es seguir sumando para lograr la clasificación a la siguiente fase.

Variantes en el once

Para este compromiso, Brown recupera a Alejandro Chiavetto, quien regresa tras cumplir una fecha de suspensión. En defensa, Renzo Paparelli está en duda y su lugar podría ser ocupado por Danilo Actis. En ataque, Ramiro Paileman aparece como alternativa en lugar de Ezequiel Morales.

El rival

Huracán Las Heras llega con 10 puntos, en la cuarta posición de la tabla. El Globo empató sin goles frente a San Martín en la fecha pasada, donde su arquero Cristian Aracena fue protagonista al atajar un penal en tiempo de descuento.

Desde la llegada de la dupla técnica Gullace-De la Riba, el conjunto mendocino no perdió: suma dos victorias y un empate, y mantiene vivas sus aspiraciones de escalar en la clasificación.

- Posibles Formaciones -

Huracán Las Heras: Cristián Aracena; Tomás López, Agustín López, Enzo Montenegro; Juan Aguilar, Emmanuel García, Ezequiel Bonacorso, Agustín Verdugo;Luciano Ortega y Joan Juncos. DT: Alejandro De La Riba.

Guillermo Brown: Matías Soria; Axel Kostelak, Matías Zubowicz, Paparelli, Iván Bravo; Alejandro Chiavetto, Martín Rivero; Marcos Giménez, Alan Silva, Leonardo González; Paileman. DT: Emanuel Tripodi.

Horario: 16 hs

Estadio: General San Martin.

Árbitro: Cesar Ceballo.