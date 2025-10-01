La Selección Argentina Sub-15 le ganó a Uruguay 2-0 y sumó su tercera victoria en la Copa Evolución, que se lleva a cabo en Paraguay. El viernes cerrará la fase de grupos frente a Chile.

Los goles del triunfo argentino fueron convertidos por Catalina Jáuregui y Julieta Aguilar en la primera mitad; y, a los 15 minutos del complemento, ingresó la comodorense Jordana Cartagena, quien volvió a sumar minutos con la camiseta celeste y blanca.

El formato del torneo será de dos zonas de cinco equipos cada una, con partidos de 70 minutos todos contra todos. Luego, en la fase final, los equipos emparejados por su posición jugarán para definir las ubicaciones finales. Las sustituciones son ilimitadas, con tres ventanas, incluida la del entretiempo, y con la condición de que cada jugador sume al menos 30 minutos en la competencia.