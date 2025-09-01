Este domingo por la noche, River Plate reafirmó su posición como líder indiscutido de la Zona B del Torneo Clausura tras superar por 2-0 a San Martín de San Juan en el Estadio Más Monumental.

El triunfo, que llegó tras una serie de tres empates consecutivos, fue clave para que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo recuperara la cima de su grupo y también alcanzara la punta de la tabla anual, un aspecto fundamental pensando en las clasificaciones a las copas internacionales. Además, el partido sirvió como un impulso positivo para el plantel de cara al parate por la fecha FIFA.

En cuanto a la formación, el comodorense Ian Subiabre inició como titular, demostrando relevancia en la ofensiva millonaria, aunque fue reemplazado en la segunda etapa para darle frescura al equipo.

El encuentro comenzó con una alta intensidad, y aunque San Martín intentó sorprender con un remate de Ignacio Maestro Puch que impactó en el travesaño, fue River Plate quien rápidamente mostró superioridad.

El equipo millonario definió el partido en apenas cuatro minutos en la primera mitad, con dos goles consecutivos: tras un remate fallido de Subiabre, Santiago Lencina abrió el marcador a los 17 minutos con un potente disparo de zurda que superó al arquero Matías Borgogno, y a los 21 minutos Maximiliano Salas amplió la diferencia con un remate potente tras ganar una disputa dentro del área, consolidando una renta que sería definitiva.

River fue el claro dominador del juego, generando múltiples ocasiones de peligro. El lateral Fabricio Bustos estuvo activo, con un disparo exigente para el arquero rival, y el defensor chileno Paulo Díaz también intervino con un cabezazo que fue desviado de forma notable. En la visita, el entrenador Leandro Romagnoli intentó variantes ofensivas, pero su equipo no logró concretar las oportunidades que generó.

Este resultado ubica a River con 15 puntos en la tabla de la Zona B, cuatro unidades por encima de San Martín que permanece octavo. Además, refleja la solidez del conjunto de Gallardo en una temporada donde alterna partidos fundamentales en la Liga Profesional, la Copa Libertadores —donde ya está clasificado para los cuartos de final— y la Copa Argentina, tras haber eliminado a Libertad y Unión en definiciones por penales.