(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) Argentina Sub-20 inicia su participación en el Mundial en Chile enfrentando a Cuba este domingo 28 de septiembre a las 20 horas en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. El equipo dirigido por Diego Placente busca recuperar el protagonismo internacional tras varias ediciones discretas, apoyándose en su rica historia y en sus jóvenes talentos.

La Selección Argentina Sub-20 llega al Mundial con grandes expectativas tras haber conseguido su plaza como subcampeona del Sudamericano, en una edición donde brilló con goleadas importantes, como el 6-0 ante Brasil y el 4-3 contra Uruguay.

Con seis títulos mundiales en su palmarés, la última consagración data de 2007 en Canadá, un trofeo que buscan levantar nuevamente después de 18 años.

CON EL COMODORENSE IAN SUBIABRE Y GRANDES AUSENCIAS

Sin embargo, la delegación argentina se presenta con bajas sensibles: Franco Mastantuono (Real Madrid), Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen), Valentín Carboni (Genoa) y Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) no fueron liberados por sus clubes.

A pesar de esto, la lista está integrada por jugadores que militan en clubes internacionales como Julio Soler (Bournemouth), Tomás Pérez (Porto), Álvaro Montoro (Botafogo), Mateo Silvetti (Inter Miami) y Gianluca Prestiani (Benfica), además de varios talentos destacados del fútbol local.

Una incorporación importante para el plantel es el comodorense Ian Subiabre, delantero surgido de la Comisión de Actividades Infantiles y con acuerdo de renovación con River Plate hasta diciembre de 2028, con una cláusula de 100 millones de euros.

Subiabre será una ficha clave para Placente, quien cuenta con experiencia mundialista en la Sub-17 y con dos Sudamericanos en sus categorías formativas.

El Grupo D, que integran Argentina junto a Italia, Australia y Cuba, es exigente. La albiceleste debutará ante Cuba, que participa por segunda vez en un Mundial Sub-20, tras haberse clasificado al vencer a Honduras en el premundial de CONCACAF.

Los siguientes partidos para Argentina serán contra Australia el 1 de octubre y luego frente a Italia el 4, ambos encuentros en el mismo estadio y a la misma hora (20 horas). El comienzo ante Cuba es clave para encaminar la clasificación y soñar con un reingreso a la élite juvenil del fútbol mundial.

Con un plantel renovado y un cuerpo técnico confiado en sus dirigidos, Argentina Sub-20 buscará combinar talento, táctica y garra para recuperar su lugar en lo más alto del fútbol juvenil y alimentar la esperanza de nuevas generaciones de futbolistas que vendrán a representar a la albiceleste en el futuro inmediato.

PROBABLES FORMACIONES

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Karel Pérez y Norlys Chávez; Marcos Campo, Samuel Rodríguez, Aniel Casanova, Michael Camejo y Jade Quiñones; David de Jesús Pérez. DT: Pedro Pablo Pereira.

Hora: 20:00

Estadio: Elías Figueroa Brander de Valparaíso

Transmisión: DSports