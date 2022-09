Con el Muñeco no: Una promesa de River aniquiló a Gallardo

Unos días de iniciar la pretemporada, los dirigentes de River apartaron del plantel a una joven promesa que buscaba sumar más minutos en el club que lo formó.

Se trata de Benjamín Rollheiser, jugador que no llegó a un acuerdo para la renovación de su contrato. Debido a esta situación estuvo seis meses sin jugar y luego se fue a Estudiantes de La Plata.

El actual jugador de Estudiantes rompió el silencio y habló sobre cómo fue dejar el club de sus amores. “Son momentos difíciles que a un jugador no le gusta vivir. Cada club tiene su idea y a uno le cuesta aceptar esas cosas, no fue fácil hacerlo, fueron muchos meses afuera de las canchas”. Y agregó: “Rodeado de mi familia, la gente que realmente me quiere, me pude hacer fuerte”.

“Son negociaciones, obviamente el club siempre va a cuidar su patrimonio y el jugador defiende lo suyo. A medida que no llegábamos a un acuerdo, hablé con los dirigentes y con Marcelo Gallardo, que tomó la determinación de marginarme del plantel profesional”, afirmó en contra del Muñeco.

A pesar de su triste final, Benjamín Rollheiser le tiene mucho respeto a River y señaló que no se quedó con bronca. Sin embargo, aclaró que no le gustó la forma en la que se fue del club pero aseguró que “tiene que priorizar su futuro”.