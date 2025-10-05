Con el corazón del sur y la presión del norte: Germinal busca volver a rugir en El Fortín

El Verdiblanco volverá a la competencia este domingo 5 de octubre, cuando reciba a 9 de Julio de Rafaela en el partido de ida de la segunda fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputará desde las 15 horas en el estadio El Fortín, con el arbitraje de Juan Ignacio Nebbietti, oriundo de Río Colorado.

Después del parate tras la victoria 2-0 ante Círculo Deportivo —con goles de Terán y Esculino el pasado 14 de septiembre—, el equipo dirigido por Darío Gigante atravesó semanas agitadas. Un conflicto económico con la dirigencia derivó en un paro de cinco días por parte del plantel, que reclamaba el pago de deudas salariales.

Finalmente, tras una reunión conciliadora, los jugadores retomaron los entrenamientos y comenzaron a preparar el duelo frente al conjunto rafaelino. Sin embargo, el proceso no estuvo exento de dificultades: Alan Palavecino, Mauricio Nievas, Joaquín Parra y Julián Pérez dejaron la institución durante el receso, obligando al cuerpo técnico a reorganizar la formación con un plantel más reducido.

Germinal en crisis: paro en el plantel por sueldos impagos y una dirigencia sin soluciones

Con pocos días de preparación, Gigante debió armar el rompecabezas para afrontar este compromiso clave, en el que Germinal intentará aprovechar el apoyo de su gente y sacar una ventaja en casa para llegar con aire a la vuelta del domingo 12 en Rafaela.

- PROBABLE FORMACIÓN DE GERMINAL -

Germinal: Samuel Velázquez; Iván Esculino, Martín González, Ignacio Terán; Alexandro Ponce, Kevin Duarte, Guido Morón, Federico Cárcamo, Edwin Santilli; Enzo Galabert y Damián Rojas. DT: Darío Gigante