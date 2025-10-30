Con el comodorense Tomás Conechny, Racing no pudo con Flamengo y quedó eliminado de la Copa Libertadores
En el Cilindro de Avellaneda, la Academia empató 0-0 con Flamengo, pero quedó afuera tras perder 1-0 en la ida. La expulsión de Gonzalo Plata condicionó el desarrollo, y el arquero Agustín Rossi fue figura para el Mengao, que espera rival en Lima.
En un emotivo partido disputado en el Cilindro de Avellaneda, Racing empató 0-0 contra Flamengo por la revancha de semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, resultado que no le alcanzó para avanzar a la final, luego de perder 1-0 en el partido de ida disputado en Brasil. De esta forma, el elenco brasileño selló su pasaje a la definición que se jugará en Lima.
Desde el inicio, el partido mostró un equilibrio marcado entre dos equipos que apostaron a un juego intenso y cargado de presión. Durante los primeros 45 minutos, las chances de gol se dividieron por igual, con grandes intervenciones de los arqueros como protagonistas.
Facundo Cambeses en Racing fue fundamental para contener los ataques del Fla, ahogando varios remates peligrosos, mientras Agustín Rossi respondió con reflejos y seguridad cuando la Academia llevó peligro al área visitante, entre ellos, un cabezazo del comodorense Tomás Conechny. El juego intenso y las acciones rápidas mantuvieron el suspenso.
El complemento trajo un giro inesperado. Apenas iniciada la segunda mitad, a los 11 minutos, se produjo una situación que terminó condicionando el curso del encuentro y la serie. Gonzalo Plata, delantero de Flamengo, quedó tendido en el césped tras un cruce con Marcos Rojo.
Cuando Rojo intentó ayudarlo a levantarse, Plata reaccionó con un golpe de puño dirigido a la pierna del defensor argentino, una acción que el árbitro chileno Piero Maza no dudó en sancionar con una tarjeta roja directa tras una revisión con el VAR, pese a la controversia y las protestas del equipo brasileño.
Esta expulsión dejó a Flamengo con diez hombres por más de media hora y obligó al entrenador Filipe Luís a rearmar su esquema defensivo para sostener el resultado. A partir de ese momento, el dominio territorial y las situaciones de gol fueron ampliamente para Racing, que buscó con urgencia el gol que forzara el partido a una definición en tiempo suplementario o penales.
Racing generó varias ocasiones claras, entre ellas remates frontal del ingresado Luciano Vietto, un cabezazo de Adrián «Rocky» Martínez y disparos desde fuera del área de Agustín Almendra y Nazareno Colombo, pero la falta de puntería y la gran noche de Agustín Rossi maniataron las esperanzas locales. El ex Boca se destacó con atajadas decisivas, siendo la figura para evitar que Racing lograra abrir el marcador y prolongar la serie.
Por su parte, Flamengo se defendió con orden y sacrificio, resistiendo los embates en inferioridad numérica. Aunque tuvo intentos de contragolpe, se resignó a preservar su ventaja y la histórica clasificación. En los minutos finales, incluso cuando Racing parecía más cerca del gol, el arquero brasileño continuó siendo un baluarte insuperable.
El partido concluyó con el empate sin goles en Avellaneda, resultado que clasificó a Flamengo a la final de la Copa Libertadores, donde aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Liga de Quito y Palmeiras, que definirán próximamente su finalista.
Por su parte, Racing deberá volver la mirada a sus próximos compromisos tras una eliminación que dejó una sensación de sabor amargo por el esfuerzo desplegado, pero que no alcanzó para superar a un rival brasileño muy sólido y con jerarquía en momentos decisivos.