En un emotivo partido disputado en el Cilindro de Avellaneda, Racing empató 0-0 contra Flamengo por la revancha de semifinales de la Copa Conmebol Libertadores, resultado que no le alcanzó para avanzar a la final, luego de perder 1-0 en el partido de ida disputado en Brasil. De esta forma, el elenco brasileño selló su pasaje a la definición que se jugará en Lima.

Desde el inicio, el partido mostró un equilibrio marcado entre dos equipos que apostaron a un juego intenso y cargado de presión. Durante los primeros 45 minutos, las chances de gol se dividieron por igual, con grandes intervenciones de los arqueros como protagonistas.

Racing, con el comodorense Conechny, recibe a Flamengo y quiere jugar una final después de 58 años

Facundo Cambeses en Racing fue fundamental para contener los ataques del Fla, ahogando varios remates peligrosos, mientras Agustín Rossi respondió con reflejos y seguridad cuando la Academia llevó peligro al área visitante, entre ellos, un cabezazo del comodorense Tomás Conechny. El juego intenso y las acciones rápidas mantuvieron el suspenso.

El complemento trajo un giro inesperado. Apenas iniciada la segunda mitad, a los 11 minutos, se produjo una situación que terminó condicionando el curso del encuentro y la serie. Gonzalo Plata, delantero de Flamengo, quedó tendido en el césped tras un cruce con Marcos Rojo.

La AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy: triunfo 3-0 y multa al “Lobo” jujeño

Cuando Rojo intentó ayudarlo a levantarse, Plata reaccionó con un golpe de puño dirigido a la pierna del defensor argentino, una acción que el árbitro chileno Piero Maza no dudó en sancionar con una tarjeta roja directa tras una revisión con el VAR, pese a la controversia y las protestas del equipo brasileño.

Esta expulsión dejó a Flamengo con diez hombres por más de media hora y obligó al entrenador Filipe Luís a rearmar su esquema defensivo para sostener el resultado. A partir de ese momento, el dominio territorial y las situaciones de gol fueron ampliamente para Racing, que buscó con urgencia el gol que forzara el partido a una definición en tiempo suplementario o penales.

Bombazo de Gallardo: quién es el futbolista campeón del mundo que podría llegar a River en 2026

Racing generó varias ocasiones claras, entre ellas remates frontal del ingresado Luciano Vietto, un cabezazo de Adrián «Rocky» Martínez y disparos desde fuera del área de Agustín Almendra y Nazareno Colombo, pero la falta de puntería y la gran noche de Agustín Rossi maniataron las esperanzas locales. El ex Boca se destacó con atajadas decisivas, siendo la figura para evitar que Racing lograra abrir el marcador y prolongar la serie.

Por su parte, Flamengo se defendió con orden y sacrificio, resistiendo los embates en inferioridad numérica. Aunque tuvo intentos de contragolpe, se resignó a preservar su ventaja y la histórica clasificación. En los minutos finales, incluso cuando Racing parecía más cerca del gol, el arquero brasileño continuó siendo un baluarte insuperable.

“Los meto presos y los dejo tres días detenidos en Jujuy”: se conocieron detalles del partido suspendido entre Gimnasia y Deportivo Madryn

El partido concluyó con el empate sin goles en Avellaneda, resultado que clasificó a Flamengo a la final de la Copa Libertadores, donde aguardará por el ganador de la otra semifinal entre Liga de Quito y Palmeiras, que definirán próximamente su finalista.

Por su parte, Racing deberá volver la mirada a sus próximos compromisos tras una eliminación que dejó una sensación de sabor amargo por el esfuerzo desplegado, pero que no alcanzó para superar a un rival brasileño muy sólido y con jerarquía en momentos decisivos.