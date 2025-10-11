La selección argentina Sub 20 le ganó 2-0 a México por los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile y está entre los cuatro mejores de la competencia.

A los 8 minutos del primer tiempo, Maher Carrizo, extremo de Vélez, abrió el marcador tras aparecer oportunamente para empujar la pelota y poner el 1-0 a favor de Argentina. El gol llegó en un inicio muy dinámico, con ambos equipos mostrando intensidad, aunque con el paso de los minutos la velocidad del juego bajó levemente.

En el minuto 14, Gianluca Prestianni, jugador de Benfica, estuvo cerca de ampliar la ventaja tras un potente remate de media distancia, pero el arquero mexicano Emmanuel Ochoa se estiró espectacularmente para mantener el resultado.

Con un terrible golazo de Ian Subiabre, Argentina inició el Mundial Sub 20 con un triunfo ante Cuba

La selección argentina siguió buscando el segundo gol y, al minuto 17, Dylan Gorosito se sumó al ataque y remató a quemarropa, pero Ochoa volvió a aparecer, salvando con su cara.

Finalmente, en el segundo tiempo, Mateo Silvetti, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, aprovechó un pase en profundidad del defensor Juan Villalba, que se incorporó al ataque, y definió cruzado ante la salida del arquero para poner el 2-0 definitivo.

Posteriormente, Maher Carrizo recibió la tarjeta amarilla en el minuto 16 del segundo tiempo y se perderá el partido de semifinales ante Colombia en caso de que Argentina avance. El comodorense Ian Subiabre ingresó en el complemento y tendrá grandes chances de ser titular en el siguiente encuentro.

Tras el golazo, Ian Subiabre rompió el silencio y reveló cómo se siente tras llegar a un acuerdo con River

En su primera intervención, Subiabre tuvo la oportunidad de meter el suyo. El jugador de River recibió por la derecha, enganchó hacia el medio y sacó un zurdazo que se fue rozando el palo.

Durante los últimos minutos, México perdió el equilibrio y sufrió dos expulsiones: Diego Ochoa y Tahiel Jiménez vieron la tarjeta roja tras la intervención del VAR.

Con este resultado, la albiceleste aseguró su lugar en semifinales y sigue demostrando un juego sólido y efectivo ante un rival que no dejó de luchar hasta el último minuto.