Con el comodorense Ian Subiabre, Argentina le ganó a Colombia y es finalista del Mundial Sub-20
La selección dirigida por Diego Placente se impuso por 1-0 y jugará la final después de 18 años. El futbolista de River Plate es titular.
(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) La selección argentina venció 1-0 a Colombia en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y clasificó a la final del Mundial Sub-20 de Chile. El conjunto dirigido por Diego Placente irá por el título después de 18 años.
El partido se mostró parejo en la primera etapa, con ambos equipos generando situaciones de peligro pero sin poder romper la paridad. Los arqueros Santino Barbi y Jordan García se destacaron con buenas intervenciones que impidieron que el marcador se moviera. Colombia sufrió un contratiempo importante con la lesión de Joel Canchimbo, su jugador más destacado hasta el momento, que debió salir reemplazado por Jhon Renteria.
Argentina también tuvo aproximaciones claras, con intentos desde fuera del área y centros buscando la apertura del marcador. El encuentro fue físico y equilibrado, con intensidad en la disputa y sin dominador claro.
Mateo Silvetti marcó el único gol del juego que tuvo como figura a Santino Barbi para mantener su arco en cero.
La Albiceleste enfrentará a Marruecos el próximo domingo, a las 20 horas (hora Argentina) en busca de su séptima estrella.
SÍNTESIS
Argentina 1: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Villalba, Julio Soler; Valentino Acuña, Milton Delgado; Ian Subiabre, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.
Colombia 0: Jordan García; Julián Bazán, Simón García, Yeimar Mosquera, Juan Arizala; Elkin Rivero, Joel Romero, Kéner González; Joel Canchimbo, Emilio Aristizabal y Óscar Perea. DT: César Torres.