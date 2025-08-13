Peñarol derrotó este martes 1-0 a Racing en el Estadio Campeón del Siglo en el partido de ida de los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025, en un duelo marcado por la fricción y algunas polémicas arbitrales.

El encuentro comenzó con un ritmo denso, donde el conjunto uruguayo impuso una fuerte presión e impidió que Racing desarrollara su juego, aunque sin generar grandes ocasiones claras de gol en la primera mitad.

A los 18 minutos, Leo Fernández de Peñarol sufrió una dura entrada del racinguista Nazareno Colombo, lo que obligó al local a realizar un cambio táctico, ingresando David Terans en lugar del jugador más peligroso de Peñarol.

La primera gran polémica llegó al minuto 39 cuando, en una disputa aérea, el árbitro brasileño Raphael Claus sancionó inicialmente con tarjeta roja directa al delantero de Racing Adrián "Maravilla" Martínez por una acción muy fuerte; aunque tras la revisión del VAR decidió bajar la sanción a amarilla.

Peñarol tuvo dos claras chances casi al final del primer tiempo con Maxi Silvera, que remató al travesaño y luego estuvo cerca de convertir en otra jugada inmediata.

En la segunda mitad, Racing mostró intentos por aprovechar los espacios que dejó el local con ataques por las bandas, pero sin inquietar seriamente el arco de Peñarol. El partido mantuvo la misma dinámica de rigor físico.

El gol de la victoria llegó a los 78 minutos tras un centro desde la izquierda que Matías Arezo bajó con la cabeza para que David Terans conectara y abriera el marcador. Inicialmente anulado por fuera de juego en la jugada de asistencia, luego el VAR validó el tanto.

A falta de 8 minutos para el final, hizo su debut oficial en Racing Marcos Rojo, ingresando por Nazareno Colombo, en un partido donde también ingresó el comodorense Tomás Conechny, quien tuvo la última oportunidad para su equipo con un remate por encima del travesaño.

La revancha será la próxima semana en el Estadio Juan Domingo Perón, en Avellaneda, donde Racing buscará revertir el resultado para continuar en la competencia continental.

Formaciones:

Peñarol: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Javier Méndez, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Jesús Trindade, Leonardo Fernández, Eric Remedi; Javier Cabrera y Maximiliano Silvera. DT: Diego Aguirre

Racing: Gabriel Arias; Nazareno Colombo, Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gastón Martiarena; Santiago Solari, Duván Vergara y Adrián Martínez. DT: Gustavo Costas

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Wagner Reway (Brasil)