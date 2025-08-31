Con 15 partidos invicto, Deportivo Madryn busca sostener la cima en un duro cruce ante Maipú

(PASTA DE CAMPEÓN - ADNSUR) Este domingo desde las 15:30, Deportivo Madryn visitará a Deportivo Maipú en el estadio Omar Sperdutti, por la fecha 29 de la Zona A de la Primera Nacional. El Aurinegro, dirigido por Leandro Gracián, buscará extender su gran presente y sostener el liderazgo del grupo, aunque deberá hacerlo con una baja sensible en su once inicial.

El conjunto chubutense viajó el viernes en avión desde Trelew hacia Buenos Aires, y tras una escala continuó su travesía rumbo a Mendoza. El encuentro será arbitrado por Lucas Comesaña y se podrá ver en vivo a través de TyC Sports Play.

El presente de Madryn

El Aurinegro llega con 50 puntos, tres más que su escolta Atlanta, y atraviesa una racha de 15 partidos sin conocer la derrota. Como visitante, acumula siete juegos invicto, consolidando una solidez que lo mantiene como firme candidato al ascenso.

Repudio: despidieron al empleado que filtró la foto de Maradona muerto

El rival: Maipú

El Cruzado se ubica octavo con 37 puntos y no gana desde hace tres jornadas, aunque en su última presentación igualó en condición de local frente a Los Andes. En casa, registra 6 victorias, 5 empates y 3 caídas, números que lo mantienen en la pelea por los puestos de clasificación.

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

Una baja clave en el líder

Madryn no podrá contar con Nazareno Solís, pieza fundamental en el esquema de Gracián. El mediocampista ofensivo sufrió un desgarro en el último partido y estará al menos diez días fuera de las canchas. Solís, que acumula ocho asistencias y cinco goles en 27 partidos, es el máximo asistidor del torneo y uno de los jugadores más influyentes del equipo. Su lugar sería ocupado por Ezequiel Montagna, en la única variante que planearía el entrenador.

Ambos equipos se enfrentaron en ocho oportunidades entre el Federal A y la Primera Nacional, con un balance ligeramente favorable a los mendocinos: tres triunfos para Maipú, tres empates y dos victorias para Madryn. El último antecedente fue en el actual campeonato, cuando igualaron 1-1 en el Abel Sastre, el 26 de abril.

Morena Beltrán cometió un insólito error y le confesó al Pollo Vignolo de qué club es hincha

- Posibles Formaciones -

Deportivo Maipú: Ignacio Pietrobono; Luciano Paredes, Luciano Arnijas, Aarón Agüero, Juan De La Reta; Mirko Bonfigli, Gastón Mansilla, Franco Saccone, Marcelo Eggel; Rubens Sambueza y Pio Bonacci. DT: Alexis Matteo.

Deportivo Madryn: Yair Bonnin; Agustín Sosa, Facundo Giacopuzzi, Santiago Postel, Diego Martínez; Ezequiel Montagna, Federico Recalde, Bruno Pérez, Diego Crego; Germán Rivero y Luis Silba. DT: Leandro Gracián.

Horario: 15:30 hs

Árbitro: Lucas Comesaña

Estadio: Omar Sperdutti

TV: TyC Sports Play