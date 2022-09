(Por Pasta de Campeón / ADNSUR) Los conjuntos comodorenses jugarán un triangular en la Zona 2 de la Patagonia.

El domingo 16 de octubre será la 1ra fecha entre el “Globo” y el “Azurro”. El clásico se Newbery-Huracán se disputará en la 2da jornada, programada para el 23/10.

ZONA 2

1ra. fecha – Domingo 16/10/22 HURACÁN C. R. vs. C. A. I. LIBRE: J. NEWBERY C.R.

2da. fecha – Domingo 23/10/22 J. NEWBERY C. R. vs. HURACÁN C. R. LIBRE: C.A.I.

3ra. fecha – Domingo 30/10/22 C. A. I. vs. J. NEWBERY C. R. LIBRE: HURACÁN C.R.

4ta. fecha – Domingo 06/11/22 C. A. I. vs. HURACÁN C. R. LIBRE: J. NEWBERY C.R.

5ta. fecha – Domingo 13/11/22 HURACÁN C. R. vs. J. NEWBERY C. R. LIBRE: C.A.I.

6ta. fecha – Sábado 19/11/22 J. NEWBERY C. R. vs. C. A. I. LIBRE: HURACÁN C.R.