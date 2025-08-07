La Selección de Comodoro Rivadavia dio un paso firme en su camino por el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores Rosario 2025. En un vibrante duelo de cuartos de final, venció 4 a 3 a Corrientes Capital y avanzó a semifinales del certamen que organiza la Asociación Rosarina de Futsal (Arofusa) y fiscaliza la CAFS, donde se medirá ante Tucumán.

El enfrentamiento tuvo un condimento especial: fue la reedición de la final del año pasado disputada en el Club Huergo, donde Corrientes se había quedado con el título. Esta vez, en Rosario y sin necesidad de alargue, la historia fue distinta.

Comodoro impuso su jerarquía y se quedó con un valioso triunfo en el tiempo reglamentario. Jeremías Asencio, una vez más figura indiscutida, marcó dos goles. Gabriel Dodds y Matías Cárcamo, este último de tiro libre, completaron el marcador para el conjunto patagónico. En el cierre, el capitán Asencio tuvo un tiro libre sin barrera que pudo haber ampliado la diferencia, pero el arquero correntino respondió de manera brillante.

Ahora, el campeón defensor se medirá ante Tucumán, que venció 2-0 a Metropolitana en el Cubierto C. Newell's.

TRELEW Y ESQUEL MANTUVIERON LA CATEGORÍA

Además del duelo entre Comodoro y Corrientes, la jornada también tuvo lugar para los partidos por la permanencia. Allí, Trelew goleó 7-2 a Cuenca Carbonífera, Las Heras venció 2-1 a Ushuaia, Resistencia superó 6-4 a Posadas, y Esquel mantuvo la categoría tras imponerse 2-1 a Pico Truncado.