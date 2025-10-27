Comodoro Rugby Club abre una nueva escuelita de hockey, que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, bajo la coordinación del profesor Lic. Sebastián Martínez. Los entrenamientos estarán adaptados por edades.

Contará con profesores especializados, actividades lúdicas, técnicas y en equipo, donde compartirán un ambiente familiar y de aprendizaje.

Comodoro Rugby Club abre una nueva escuelita de hockey

Las inscripciones están abiertas y los horarios de entrenamientos será: para sub 6 y sub 8, lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas.

Mientras que los sub 10 y sub 12 entrenarán los martes y jueves de 18:30 a 20:30. La sede será la Escuela N* 133 “Antártida Argentina”, ubicada en calle Dorrego al 1600.

Link de inscripción

🏑 Escuela de Iniciación Deportiva de Hockey – Comodoro Rugby Club 🇳🇱
