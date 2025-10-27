hockey
Comodoro Rugby Club abre una nueva escuelita de hockey
La misma será para niños y niñas de 6 a 12 años, donde aprenderán a jugar al hockey de manera divertida y formativa.
Comodoro Rugby Club abre una nueva escuelita de hockey, que iniciará el próximo lunes 3 de noviembre, bajo la coordinación del profesor Lic. Sebastián Martínez. Los entrenamientos estarán adaptados por edades.
Contará con profesores especializados, actividades lúdicas, técnicas y en equipo, donde compartirán un ambiente familiar y de aprendizaje.
Las inscripciones están abiertas y los horarios de entrenamientos será: para sub 6 y sub 8, lunes y miércoles de 18:30 a 20:30 horas.
Mientras que los sub 10 y sub 12 entrenarán los martes y jueves de 18:30 a 20:30. La sede será la Escuela N* 133 “Antártida Argentina”, ubicada en calle Dorrego al 1600.
El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial
ADNSUR está certificado por CMD Certification para la norma CWA 17493 de JTI, octubre 2024-2026. Ver más
FÚTBOL
El comodorense Ian Subiabre coronó un subcampeonato mundial con un regalo muy especial
Tras la final de la Copa del Mundo Sub-20 y con la consagración de Marruecos sobre los pibes “albicelestes”, una de las tantas protagonistas especiales se llevó un regalo más que especial como coronación de una etapa de la vida.
No disponible sin conexión
PRIMERA NACIONAL
La AFA le dio por ganado a Deportivo Madryn el partido suspendido ante Gimnasia de Jujuy: triunfo 3-0 y multa al “Lobo” jujeño
El Tribunal de Disciplina de la AFA falló este lunes a favor de Deportivo Madryn, que fue declarado ganador del encuentro de ida por los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que había sido suspendido por incidentes.
No disponible sin conexión
ESCÁNDALO
Escándalo en Independiente: un jugador pidió perdón tras viralizarse un video con alcohol, droga y dólares
El futbolista debió salir a pedir disculpas tras la viralización de imágenes tomadas en su departamento, que generaron repudio entre los hinchas, justo en un momento de crisis deportiva e institucional para el “Rojo”.
No disponible sin conexión