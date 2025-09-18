Comodoro Rivadavia será sede de las finales regionales del Maxi Básquet Femenino

Comodoro Rivadavia vivirá un fin de semana a puro básquet con la llegada de las finales regionales del Maxi Básquet Femenino, un certamen que reunirá a jugadoras de distintas provincias argentinas.

El evento, que se desarrollará entre el 19 y el 21 de septiembre, fue presentado oficialmente por el intendente Othar Macharashvili junto a referentes deportivos locales y nacionales.

La competencia es organizada por la Agrupación de Maxi Básquet Femenino de Comodoro Rivadavia, en conjunto con la Federación Femenina de Maxi Básquet Argentina (FFeMAR), y cuenta con el respaldo del municipio a través de Comodoro Deportes y Chubut Deportes. Los partidos se disputarán en el Centro de Actividades Deportivas Jerárquicos (CAD) y en la cancha auxiliar del Socios Fundadores.

Durante la presentación, Macharashvili destacó el trabajo realizado para que la ciudad fuera sede del torneo: “Después de mucho esfuerzo de parte de la Asociación, se pudo organizar este certamen de gran magnitud. Llegan equipos desde lugares tan lejanos como Jujuy, con toda la pasión por lo que hacen. No tengo dudas de que será una verdadera fiesta del deporte”.

Se estima que participarán más de 150 jugadoras, lo que representa un movimiento deportivo y turístico relevante para la ciudad. La presencia de delegaciones de diferentes regiones refuerza el carácter federal de la competencia y genera expectativas tanto en lo deportivo como en el impacto económico que deja un evento de estas características.

Por su parte, el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, remarcó el valor de que la disciplina tenga cada vez mayor visibilidad en la ciudad: “Este logro ha llevado mucho trabajo para cada delegación. Hoy el Maxi Básquet femenino tiene un lugar dentro de la cultura deportiva de Comodoro, gracias al esfuerzo de dirigentes y jugadoras”.

La presidenta de la Agrupación local, Gisela Morales, agradeció a la Federación y al municipio por el apoyo y subrayó la importancia de haber ganado la licitación para ser sede de estas finales. “Desde el primer día hubo compromiso para que esto se hiciera realidad. Contar con el respaldo del Estado es clave para desarrollar un evento de esta magnitud”, afirmó.

En tanto, Susana Treidel, titular de la Federación Femenina de Maxi Básquet Argentina, recordó que la ciudad ya había albergado un regional exitoso y que esa experiencia fue determinante para avanzar en la organización de la final: “Después de las definiciones provinciales y regionales, presentamos la candidatura y afortunadamente se nos dio. Tenemos los recursos y la logística para que sea un torneo inolvidable”.

El torneo coronará a los campeones de las categorías +30, +40, +50 y +60. En la primera competirán equipos como Chubut Comodoro +35, Chubut y Buenos Aires Liga Norte. En +40 estarán Buenos Aires Liga Norte, Chubut Comodoro y San Juan ACMABARI. En +50, se medirán Chubut Fénix, Córdoba y Misiones. Finalmente, la +60 será la más concurrida, con representantes de Buenos Aires, Jujuy, San Juan y Entre Ríos.

La expectativa es alta y las jugadoras llegan con la motivación de haber ganado sus plazas en distintas instancias previas. Desde la organización remarcan que el Maxi Básquet femenino no solo promueve la competencia deportiva, sino también el compañerismo y el fortalecimiento de lazos entre provincias.

El fin de semana marcará un nuevo capítulo en la historia deportiva de Comodoro Rivadavia, consolidando a la ciudad como un punto de referencia para el deporte femenino en la región patagónica y en el país.

Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.