La Selección de Comodoro Rivadavia no pudo alcanzar el bicampeonato en el Campeonato Argentino A de Selecciones Mayores 2025, cayendo por 1-0 ante Mendoza en la final disputada en el Estadio Cubierto Club Provincial “Salvador Bonilla” de Rosario. A pesar del resultado adverso, el equipo petrolero dejó una gran imagen y mantuvo el orgullo hasta el último minuto, demostrando por qué es una de las grandes potencias del futsal nacional.

El partido comenzó con un desarrollo parejo, aunque Mendoza logró generar más situaciones de riesgo en la primera etapa, mientras Comodoro se mostró sólido en defensa pero con dificultad para concretar en ataque. Luciendo concentración y esfuerzo, el equipo petrolero resistió las embestidas rivales, apostando a un juego ordenado y directo.

La diferencia llegó en el complemento, cuando un arriesgado pase de Luciano Vargas hacia el centro fue interceptado y rápidamente capitalizado por Mendoza. Gaspar Batiz definió con precisión frente a la salida del arquero Gonzalo Pacheco, estampando el único gol del encuentro. Este gol marcó un quiebre en el partido, ya que desde ese momento el juego se volvió más físico y de ida y vuelta.

Comodoro Rivadavia no se dio por vencido y fue en búsqueda del empate con mucha entrega y sacrificio. El arquero Gonzalo Pacheco se convirtió en una pieza fundamental, realizando atajadas claves que mantuvieron viva la esperanza hasta el final. Sin embargo, la expulsión de Jeremías Asencio tras una reacción violenta cuando el equipo estaba en pleno esfuerzo mermó las chances comodorenses ya que perdió al goleador del campeonato.

A diferencia de la borravino que rotó su cuarteto para intentar desgastar a Comodoro, el entrenador Pablo Cárcamo mantuvo una alineación constante y apostó por un “puesto por puesto” sin demasiadas modificaciones. Esto evidenció cierta escasez de variantes ofensivas que pudieran inquietar de manera más contundente al rival.

No obstante, la actitud y el compromiso de Comodoro Rivadavia fueron notables, con un despliegue físico destacable y una entrega incansable por parte de Sebastián Carballo, Gabriel Dodds, Uriel Salvidia y Matías Cárcamo. Si bien el título se escapó por un gol, la Selección de Comodoro deja el campeonato con la frente en alto, consolidándose como un equipo competitivo y un referente indiscutido del futsal argentino.

El torneo, organizado por A.Ro.Fu.Sa y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS), tuvo un cierre apasionante que refleja el crecimiento y la calidad de estas Selecciones en su máxima categoría. Ahora, la selección de Comodoro Rivadavia deberá repasar los detalles, corregir los errores y preparar su próxima participación para seguir peleando la cima del futsal nacional.