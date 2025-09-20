El pasado sábado, el kickboxing de la ciudad estuvo representado entre el Team Antileo y Team Mellado en un evento desarrollado en Puerto Madryn. La pelea de fondo fue en una modalidad entre Madryn vs Comodoro rivadavia en un 2 por 2 en equipo al knockout.

Allí, el equipo comodorense integrado por Guillermo Tiscornia (Team Antileo) y Axel Hernandez (Team Mellado) lucharon en semi profesionales hasta 66 kilogramos. Por el otro lado, el equipo de Madryn fue integrado por Marcelo Gallo (Team ni jiam) y Agustín Rodriguez (Madryn kick boxing).

Finalmente, la victoria la trajo Comodoro Rivadavia en el round número 11 donde salieron victoriosos en una modalidad nueva al KO.

En un evento colmado donde hubieron más de 100 combates durante el día sábado 13 de septiembre en el municipal n1 de la ciudad de Puerto madryn. “Agradecer siempre a la gente que nos apoya y al Team Mellado por la predisposición para la realización de este dúo de competidores”, señaló el referente Marcos Antileo.