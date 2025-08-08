Comodoro defiende la corona frente a Mendoza y quiere romper una larga racha
El elenco petrolero dejó en el camino a Tucumán y se enfrentará a la "borravino" esta noche desde las 21:00 horas
Comodoro fue de menor a mayor en el Argentino A de Selecciones Mayores y esta noche defenderá el título obtenido el año pasado en el complejo Huergo.
Con la figura estelar de Jeremías Asencio, que anoche terminó con molestias, ante Tucumán, el elenco petrolero mantiene intacta la ilusión y va por un doble logro: retener la corona y volver a coronarse lejos de casa luego de varias décadas.
Enfrente estará el dificil Mendoza que anoche en segundo termino dejó en el camino a Rosario al ganarle 2-1
Esta noche, en el estadio de Newells, y desde la 19 abrirán la última jornada Tucumán - Rosario por la medalla de bronce, y desde las 21 el plato fuerte del futsal argentino: Comodoro - Mendoza.
PANORAMA SEMIFINALES
Rosario 1 - Mendoza 2
Comodoro 4 - Tucumán 3
PROGRAMA PARA HOY
Tercer puesto
19.00 Rosario vs Tucumán
Final
21.00 Comodoro - Mendoza