Comodoro fue de menor a mayor en el Argentino A de Selecciones Mayores y esta noche defenderá el título obtenido el año pasado en el complejo Huergo.

Con la figura estelar de Jeremías Asencio, que anoche terminó con molestias, ante Tucumán, el elenco petrolero mantiene intacta la ilusión y va por un doble logro: retener la corona y volver a coronarse lejos de casa luego de varias décadas.

Enfrente estará el dificil Mendoza que anoche en segundo termino dejó en el camino a Rosario al ganarle 2-1

Esta noche, en el estadio de Newells, y desde la 19 abrirán la última jornada Tucumán - Rosario por la medalla de bronce, y desde las 21 el plato fuerte del futsal argentino: Comodoro - Mendoza.

PANORAMA SEMIFINALES

Rosario 1 - Mendoza 2

Comodoro 4 - Tucumán 3

Un vuelo de Aerolíneas no pudo aterrizar en Comodoro debido a la niebla y fue derivado a Trelew

PROGRAMA PARA HOY

Tercer puesto

19.00 Rosario vs Tucumán

Final

21.00 Comodoro - Mendoza