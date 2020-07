El presidente de la institución Lucas Rivas, con respecto al comienzo de las clases en su sede, expresó, “contento que volvió la actividad, para nosotros los grandes, no varía en mucho con respecto a los torneos, pero a muchos chicos si, que no tienen celulares por cuestiones lógicas y no es lo mismo para ellos, extrañaban jugar al ajedrez, ver a sus amiguitos”, en dialogó con Pasta de Campeón.

Las clases se dictan de lunes a viernes en horarios reducidos de 17:00 a 19:00 horas, y estarán a cargo de los profesores Maximiliano Aguinaga y Marcelo Aybar, en su sede ubicada en Santa Clara 1005, esquina Kennedy. TERMINA DE LEER ESTA NOTA HACIENDO CLICK ACA