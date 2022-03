(Pasta de Campeón - ADNSUR) “Estamos hablando de un barrio en el que a nadie le sobra nada, que el que ayuda lo hace desde el corazón no desde el bolsillo”, dijo Jorge "Coco" Gaitán, al agradecer el gran gesto que tuvieron los hinchas de Ferro, quienes le regalaron un televisor luego que amigos de lo ajeno ingresaron a robar en su casa.

Coco, quien supo vestir las camisetas de CAI, Cipolletti, Ferro de General Pico y Deportivo Madryn, jugaba la última fecha del Torneo de la categoría B de Comodoro, con la esperanza de quitarle el campeonato a Deportivo Portugués. No se pudo. Sin embargo, lo peor vino cuando llegó a su casa y descubrió que le habían robado.

“Llegué a casa y me di cuenta que habían entrado a robar. Un tele, un parlante y el celular de mí hija fue lo material, pero me sacaron algo más importante; la tranquilidad con la que viví toda mí vida en el barrio de mí familia y de mis amigos”, dijo sobre lo que sintió tras el robo.

El delantero aseguró que desde el momento en que se conoció la noticia, no pararon de llegar mensajes “para saber cómo estaba, qué necesitaba, en qué me podían ayudar. Me acercaron teles, parlantes, celulares, me preguntaron que más necesitaba. No voy a dar nombres, la gente buena no necesita que anden diciendo que es buena, lo saben”.

Este sábado Ferro se enfrentó a Diadema por la liguilla que otorgará el segundo ascenso a la A. Tras la victoria, los jugadores tuvieron un compartir en el club, con compañeros, dirigentes, allegados, hinchas, y Coco recibió una gran sorpresa, tal como contó en las redes sociales.

“Sin que sepa nada, aprovechando que no tengo Facebook, se organizaron para poner un poquito cada uno y comprarme un tele. Estamos hablando de un barrio en el que a nadie le sobra nada, que el que ayuda lo hace desde el corazón no desde el bolsillo. No tengo palabras para agradecer lo que hicieron por mí y por mí hija”, dijo con emoción, y sentenció: “Estoy orgulloso del club que soy hincha, del momento que estamos pasando, de ver de nuevo a las familias en la cancha, porque como me dijo un amigo ayer, eso es ferro, Ferro es bueno, y uno recoge lo que siembra dicen”.