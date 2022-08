Teófilo Gutiérrez tuvo un paso importante y exitoso por River, donde ganó cinco títulos, incluida la Copa Sudamericana y Libertadores. Sin embargo, brindó una declaración polémica en una entrevista que se hizo viral en las redes sociales.

Teo fue el delantero titular de Marcelo Gallardo en sus inicio como técnico del Millonario y emigró al finalizar la temporada 2015. En total disputó 70 partidos, convirtió 28 goles y brindó 8 asistencias. Además, fue muy querido por los hinchas Millonarios.

Actualmente, el atacante colombiano se encuentra en Deportivo Cali y el equipo no transita un buen presente en la liga.

Tras su paso por Sporting Lisboa de Portugal y Rosario Central, regresó a su Colombia natal, para ser refuerzo de Cali, que está último en el torneo doméstico.

"Lo único que tengo claro es que nunca me he ido a la B, ni me voy a ir, se lo digo al que sea, tengo criterio y trabajo para ser el mejor", comentó en una entrevista con el canal VBar.

Es una situación que pasa el club, pero le digo al hincha que disfrute, que saque la bandera y vaya al estadio para disfrutar", culminó.