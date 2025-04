Cómo es el ambicioso proyecto deportivo de Camioneros: ya tienen predio y esperan la aprobación de la Liga de Fútbol

(Pasta de Campeón - ADNSUR) - El Sindicato de Camioneros de Chubut avanza con un ambicioso proyecto: integrar su equipo de fútbol a la Liga de Comodoro Rivadavia y construir un polideportivo propio. La propuesta, impulsada por el secretario general Jorge Taboada , ya fue formalmente presentada ante las autoridades liguistas, con la intención de competir oficialmente a partir del año 2026.

Actualmente, el club cuenta con una cancha en el Cordón Forestal y con gran presencia de afiliados en distintos equipos de la ciudad. Sin embargo, la idea es consolidar un espacio deportivo propio, que incluya instalaciones adecuadas para el fútbol y otras disciplinas como vóley, handball y hockey. Para eso, ya solicitaron a la Municipalidad un nuevo predio cercano al Predio Ferial, donde planean levantar un complejo moderno y profesional.

Luciano Gómez , referente del Sindicato y uno de los impulsores del proyecto, dialogó Pasta de Campeón y explicó los fundamentos de la iniciativa, el respaldo que ya recibieron de varios clubes de Comodoro, y cómo piensan transformar el deporte desde lo social, con una fuerte estructura sindical y deportiva detrás.

-¿Cómo nació la idea de que Camioneros se sume a la Liga de Fútbol de Comodoro?

Esto surge porque tenemos muchos afiliados en diferentes equipos de la ciudad. Prácticamente no hay club donde no haya al menos un jugador nuestro. Entonces pensamos: ¿por qué no tener nuestro propio club? Pero con una idea seria, con una institución bien armada, con instalaciones como corresponde: vestuarios, canchas, estructura. De ahí nace la decisión de presentar la solicitud formal ante la Liga.

-¿Ya hicieron ese pedido de afiliación?

Sí, ya lo hicimos. Y vamos a cumplir con todos los requisitos que nos pidan. Leí en varios lados que decían que no tenemos cancha, y no es así: tenemos una en el cordón forestal, donde actualmente usamos para veteranos y estamos construyendo un salón para mil personas. Además, la Municipalidad nos cedió un predio cerca del Predio Ferial donde vamos a levantar una cancha de césped y un polideportivo .

-¿Y en caso de ser aceptados, arrancarían usando esas instalaciones?

No necesariamente. Varios clubes ya nos ofrecieron sus canchas para jugar de local cuando ellos sean visitantes, y eso también les generaría ingresos. Nosotros estamos en condiciones de adaptarnos, pero también de crecer. A partir de agosto empieza la obra del polo deportivo, eso ya está definido.

—¿Qué apoyo tuvieron de otros clubes de la Liga?

Hablé personalmente con más de 20 presidentes y me dieron el visto bueno. Si cumplimos los requisitos, no debería haber objeciones. Tenemos 3.000 afiliados directos y unos 9.000 entre directos e indirectos. Hay respaldo, hay estructura y hay capacidad económica. Eso también marca una diferencia.

—¿Quiénes lideran el proyecto institucionalmente?

El presidente del club es Jorge Taboada, nuestro secretario general. Él encabeza todo. También está Victoria Agüero, que maneja las disciplinas deportivas. Tenemos más de 90 chicos solo en la escuelita de fútbol en Comodoro. La idea es un club con vida, con movimiento, con todas las disciplinas en un solo lugar. Como tiene que ser.

—¿Cuál es el próximo paso?

Tengo una reunión con la Liga este martes. La intención es que nos den el ingreso para la temporada 2026, no ahora. Queremos arrancar en regla, con todo lo que se necesita, y hacerlo bien desde el principio.