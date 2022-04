(Pasta de Campeón / ADNSUR) - La victoria de este jueves de Regatas Corrientes frente a Riachuelo de La Rioja cerró los emparejamientos de cuartos de final de la LNB y el "Verde" buscará su lugar en semifinales ante San Martín de Corrientes.

El "Fantasma" venció a los riojanos y Gimnasia por ubicación en la tabla jugará ante San Martín de Corrientes, en una serie al mejor de cinco encuentros que comenzará el 1 de mayo en el Socios Fundadores.

Mientras que el segundo cotejo será el 3 de mayo, ambos desde las 21.00hs.

San Martín de Corrientes viene de vencer en la Reclasificación a Ciclista Olímpico La Banda de la provincia de Santiago del estero, en una llave que cerraron los "rojinegros" por 2-0.

Precisamente el equipo correntino, dirigido por Diego Vadell, disputará el tercer cotejo en condición de local el viernes 6/5.

Liga Nacional: Gimnasia enfrentará a San Martín de Corrientes en Cuartos de Final

Dos días más tarde y en caso de ser necesario se jugaría el cuarto punto de la llave.

CARA A CARA

Gimnasia y San Martín se enfrentaron en dos ocasiones durante la actual temporada de la LNB. En el primer cotejo, los norteños vencieron al "Verde" por 71-66, el pasado 19 de diciembre de 2021, donde lo mejor para el conjunto ganador estuvo en el goleo de Matías Solanas, autor de 13 puntos, acompañado de Emiliano Basabe con otros 12.

Por el lado del "mens-sana", el cubano Yoanki Mencia anotó 14 puntos, seguido por Sebastián Orresta con otros 11.

Mientras que en la revancha, jugada el 12 de enero, Gimnasia le ganó por 86 a 80 a San Martín y le permitió tener ventaja sobre su rival en caso de una hipotética igualdad en las posiciones finales de la fase regular.

Gimnasia ya sabe cuándo jugará en cuartos por los playoffs

Gimnasia contó con el goleo de Yoanki Mencía y Agustín Barreiro, ambos anotaron 18 puntos, pero con cinco jugadores en total con 11 puntos o más.

El resto de las series serán: Quimsa vs. Oberá TC; Instituto vs. Regatas y Peñarol vs. Boca.