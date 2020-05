El fútbol alemán se reanuda este fin de semana con la fecha 26 de la Bundesliga, en la cual este sábado se disputarán seis partidos desde las 10:30 con el enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Schalke 04, más conocido como el “Derby de Ruhr”, transmitido por ESPN 2, como el más destacado del día.

En la tabla de posiciones, el Negriamarillo está a cuatro unidades del puntero, el Bayern Munich, que enfrentará mañana al Union Berlin. De esta manera, intentará recortar la brecha para volver a soñar con levantar el título después de ocho años. Desde el 2012, el Bayern ganó las siete ligas que se disputaron.

Además, en simultaneo se jugarán tres partidos más: Hoffenheim vs. Hertha BSC, RB Leipzig vs. SC Freiburg, Fortuna Dusseldorf vs. Paderborn 07, Augsburg vs. VfL Wolfsburgo y desde las 13.30, Eintracht Frankfurt y Borussia Mönchengladbach cerrarán la jornada.

La acción continúa este domingo con más cruces: el FC Köln recibirá al FSV Mainz 05 desde las 10.30 y el Union Berlin jugará contra el Bayern Munich, desde las 13.30. Por último, este lunes, culminará la fecha con otro gran duelo entre Werder Bremen y Bayer Leverkusen, donde juegan los argentinos Lucas Alario y Ezequiel Palacios.

La liga alemana de fútbol tomó las medidas necesarias para que la pelota vuelva a rodar con estrictas normas de higiene y salud. En cuanto al juego, los entrenadores podrán realizar los cinco cambios que dispuso la FIFA para evitar lesiones.