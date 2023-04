Este jueves, a partir de las 13 horas, Santi Maratea, comenzó con la colecta monetaria para ayudar a Independiente.

El reconocido influencer, se acercó hasta el estadio Libertadores de América, donde se hizo socio y recibió la “10” con su nombre.

Luego se reunió con Pepe Santoro, gloria del club para dar una conferencia y dar inicio a la colaboración económica. Y en una hora, ya juntó $74 millones de pesos.

“Es una colecta muy desafiante para mí”, señaló Maratea. Además, explicó que para poder reunir el dinero se hizo un fideicomiso.

“Se tuvo que crear un fideicomiso para poder depositar la plata, y ese fideicomiso es de de los hinchas de Independiente. Lo que se va a buscar es pagar las deudas que tiene el club, que es de más de 20 millones de dólares”, detalló el joven influencer.

Por otra parte, sobre las dudas respecto al dinero, Maratea se sinceró y advirtió: “La transparencia es el ADN de mis colectas, por lo que la plata va a ir a donde tiene que ir. No me atrae robar plata, por lo que me siento capaz de manejar 20 millones de dólares”.

Por su parte, Santoro, sostuvo que “hay que salir de este momento”. Además, agregó que al club “es muy difícil verlo sufrir de esta manera y la solución que tenemos es la que ofrece Santi”.

“No hay política acá, es ni más ni menos que la camiseta del Rojo”, añadió.