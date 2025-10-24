Un grupo de padres de jugadoras y jugadores que participan en la selección Austral de hockey pista, que representa a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly y Sarmiento, inició una colecta solidaria con el objetivo de reunir fondos para costear el viaje al Campeonato Nacional de Hockey Pista a realizarse del 18 al 23 de noviembre en Bariloche.

La convocatoria busca involucrar a la comunidad en apoyo a este grupo de jóvenes deportistas que representan orgullosamente a la región, enfrentando importantes desafíos económicos para poder hacer realidad este importante viaje.

Carlos, padre de una de las integrantes de la selección, conversó este viernes por la mañana con el programa "Buen Día Comodoro" de Seta TV y explicó que el principal obstáculo que enfrentan es la carga económica que implica sostener múltiples viajes de los distintos equipos.

"Se hace complicada la carga económica para los padres que tenemos hijas jugando en clubes y en selección. Ellas se esfuerzan durante todo el año para rendir bien y estar en excelentes condiciones para llegar al seleccionado, pero cuando llega la oportunidad a veces se complica por una cuestión económica, sumado a la situación difícil que está pasando el país", expresó.

El hockey en la región se practica tanto en la modalidad campo (exterior) como en pista (indoor), y muchos jugadores participan en ambas. Esto multiplica la exigencia económica para las familias que deben afrontar varios viajes y competencias.

LA COLECTA SOLIDARIA COMO ALTERNATIVA TRANSPARENTE Y EFICIENTE

Tradicionalmente, los padres han recurrido a ferias, ventas, rifas, pollos, empanadas y otros elementos para recaudar fondos. Sin embargo, la saturación de estas iniciativas complica su efectividad. Carlos mencionó que "por ahí se complica salir a vender porque hay muchos clubes haciendo lo mismo, con ferias de empanadas, ventas de pollos, rifas, y por momentos se genera una especie de 'trueque' entre padres, donde alguien vende empanadas y otro pollos, y terminan intercambiando".

Esta realidad motivó a los padres a pensar en la colecta solidaria como una alternativa para que la comunidad pueda aportar desde su casa de manera fácil y directa.

La colecta solidaria se presenta como una propuesta abierta donde cualquier persona interesada puede donar la suma que desee, desde $100 hasta $50.000 o más. Carlos destacó que cualquier aporte es fundamental para aliviar la carga económica de los padres y reducir el costo final que cada jugador debe asumir.

"Si pudiéramos lograr que el viaje sea completamente cubierto por las donaciones, sería ideal. Pero cualquier colaboración nos ayuda un montón", comentó.

El dinero reunido a través del alias bancario austral.macro es administrado directamente por la Asociación Austral, eliminando la necesidad de que los fondos pasen por manos individuales. Esto garantiza transparencia y un uso eficiente, ya que la Asociación adelanta pagos a las empresas de transporte, hotelería y alimentación para evitar aumentos en el costo total debido a la inflación o cambios en precios.

LA ILUSIÓN DE REPRESENTAR A COMODORO, SARMIENTO Y RADA TILLY

El torneo nacional de pista de selecciones congregará a las categorías Sub-14 damas, Sub-16 damas y Sub-14 caballeros. Los equipos representan no solo a Comodoro Rivadavia, sino también a Rada Tilly y Sarmiento.

Este año, las selecciones Austral han tenido destacadas actuaciones: la selección de campo Sub-19 logró llegar a semifinales en el torneo disputado en Cipolletti, mientras que la categoría Sub-14 en el torneo nacional de Catamarca obtuvo un meritorio cuarto puesto, posicionándose entre las mejores selecciones juveniles del país.

Desde la Asociación Austral, recientemente renovada con nuevas autoridades, se trabaja ad honorem. La comisión directiva está compuesta mayoritariamente por padres de jugadores y jugadoras, quienes dedican tiempo y energía sin recibir remuneración económica, motivados únicamente por el amor al deporte y al desarrollo de sus hijos.

Actualmente, los pocos fondos con los que cuenta la asociación se destinan a pagar inscripciones a torneos, que resultan un gasto significativo. El sueño a largo plazo es que la Asociación Austral pueda crecer y consolidarse como otras instituciones deportivas locales, como las asociaciones de rugby y fútbol, donde los chicos seleccionados no deben pagar por participar en los viajes.

Carlos señaló que alcanzar este ideal requerirá tiempo, pero remarca la disposición del grupo para trabajar en pos de que ningún niño o niña se quede sin la oportunidad por cuestiones económicas.

EL DEPORTE COMO MOTOR DE DESARROLLO

Más allá de los aspectos económicos, esta iniciativa busca reforzar la importancia del deporte como espacio de formación y desarrollo sano para los jóvenes. Carlos afirmó: "El deporte es una cuestión sana, un ámbito lindo para que los chicos crezcan, estén alejados de otras situaciones que no queremos para ellos. Llegar a ser parte de una selección es para ellos lo mejor que les puede pasar."

Por esto, la colecta no está dirigida exclusivamente a quienes están dentro del ámbito del hockey, sino que es un llamado abierto a toda la comunidad, sin importar si son aficionados al fútbol, rugby o cualquier otro deporte. Todos pueden ayudar a que estos chicos y chicas sigan adelante con su sueño de representar a la región y crecer mediante el deporte.

CÓMO COLABORAR

La colecta solidaria ya está abierta para recibir donaciones a través del alias bancario: AUSTRAL.MACRO

Toda contribución, sea grande o pequeña, es bien recibida y suma para que la Asociación Austral pueda cubrir al menos una parte de los gastos del viaje a Bariloche.