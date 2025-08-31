Colapinto y una carrera en Países Bajos en la que superó a su compañero de Alpine en pista

El argentino Franco Colapinto comenzó su participación este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, tras haber clasificado en el puesto 16.

Por milésimas perdió el sábado la chance de meterse en la segunda tanda de clasificación, lo que lo dejó en esa ubicación para este domingo.

Con probables condiciones de lluvia, los Países Bajos tendrán su anteúltima carrera en este circuito, en el que Norris y Piastri monopolizaron lo alto de la clasificación y se calzaron como candidatos.

Alpine dispuso que Colapinto largara con neumáticos blandos, lo que apuntó a una estrategia que permitiera un golpe de timón.