Colapinto y la ilusión de su mejor carrera del año en Alpine
El argentino clasificó en el puesto 16 en una accidentada jornada. Buenas sensaciones pese al golpe en una curva y los mecánicos de Alpine trabajaron durante horas para reparar el auto.
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y la clasificación de este sábado.
La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú y Colapinto clasificó en el puesto 16.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán
El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tuvo la clasificación. La carrera se corre desde las 8 de la mañana.
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00hs
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.
Cumplidas las primeras 10 vueltas sobre las 51 previstas en el gran Premio de Fórmula 1 de Baku, el argentino Franco Colapinto ganó tres posiciones desde la largada y marcha en el puesto 13.
Tras la largada y con la carrera con safety car luego de solo una vuelta, Franco Colapinto marcha en el puesto 14, al haber ganado dos posiciones desde la largada.