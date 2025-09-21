Colapinto y la eterna mala suerte en pista cuando hacía su mejor carrera que lo dejó sin nada
El argentino cumplía una muy buena carrera hasta que fue chocado por Alex Albon y resignó varios posiciones, en el gran premio de Fórmula 1 de Baku. En la última vuelta lo pasó su compañero de equipo, Pierre Gasly.
Con la nueva la chance para Franco Colapinto en Alpine, este fin de semana regresa la Fórmula 1 con el Gran Premio de Azerbaiyán, que ya tuvo las pruebas libres del viernes y la clasificación de este sábado.
La decimoséptima fecha de la temporada 2025 tiene lugar en en el circuito callejero de Bakú y Colapinto clasificó en el puesto 16.
La expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería. Venía de su mejor carrera en Países Bajos, pero en Italia otra vez estuvo entre los últimos lugares.
En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.
A qué hora es la carrera del Gran Premio de Azerbaiyán
El GP de Azerbaiyán inició este viernes con las prácticas libres, y este sábado tuvo la clasificación. La carrera se corre desde las 8 de la mañana.
Domingo 21 de septiembre
- Carrera: 08:00hs
Dónde ver en vivo el Gran Premio de Azerbaiyán
El Gran Premio de Azerbaiyán se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.
Franco Colapinto terminó el gran premio de Fórmula 1 en Baku en el puesto 19, último en pista.
La carrera fue ganada por Max Verstappen con su Red Bull.
Con 30 vueltas cumplidas, Colapinto se mantiene en el puesto 19 y último en carrera.
En la vuelta 18, y luego de ingresar a boxes en la ubicación 13, Franco Colapinto fue chocado de atrás por el Williams de Alex Albon en la disputa por la posición 18 y si bien sigue en carrera, perdió 10 segundos adicionales.
Ahora, el argentino marcha en el puesto 19.
Cumplidas las primeras 10 vueltas sobre las 51 previstas en el gran Premio de Fórmula 1 de Baku, el argentino Franco Colapinto ganó tres posiciones desde la largada y marcha en el puesto 13.
Tras la largada y con la carrera con safety car luego de solo una vuelta, Franco Colapinto marcha en el puesto 14, al haber ganado dos posiciones desde la largada.