Colapinto tuvo su mejor carrera del año y quedó cerca de la hazaña
El argentino de Alpine clasificó en el puesto 16 en la reanudación del campeonato de 2025. Una carrera a 72 vueltas en la que la estrategia tiene un rol clave. Buena largada de Colapinto y un gran desepeño en la carrera.
El argentino Franco Colapinto comenzó su participación este domingo en el Gran Premio de los Países Bajos, tras haber clasificado en el puesto 16, y tuvo su mejor carrera del año, al finalizar en el puesto 11.
Por milésimas perdió el sábado la chance de meterse en la segunda tanda de clasificación, lo que lo dejó en esa ubicación para este domingo.
Con probables condiciones de lluvia, los Países Bajos tendrán su anteúltima carrera en este circuito, en el que Norris y Piastri monopolizaron lo alto de la clasificación y se calzaron como candidatos.
Alpine dispuso que Colapinto largara con neumáticos blandos, lo que apuntó a una estrategia que permitiera un golpe de timón.
Después de distintas alternativas cambiantes, con muchos autos de seguridad, Colapinto terminó 11, por encima de su compañero Gasly, a una posición de obtener su primer punto.
Con 60 vueltas sobre 72, Colapinto busca la oportunidad desde el puesto 14 para conseguir su primer punto del año.
Con 40 vueltas, Colapinto sigue en el puesto 14 en el gran Premio de Países Bajos.
Tras un auto de seguridad y un relanzamiento, cumplidas las 30 primeras vueltas de la carrera, Franco Colapinto marcha en el puesto 15, apenas detrás de su compañero Pierre Gasly.
A las 20 vueltas, Colapinto marcha en la posición 14, luego de haber dejado pasar a su compañero de equipo, por una estrategia de Alpine.
Cumplidas 10 vueltas, Colapinto archa en el puesto 14, tras haber superado en pista a su compañero Pierre Gasly.
Buena largada de Franco Colapinto, que mejoró un puesto y marcha en la posición 15 cumplida una vuelta de la carrera.
Todo listo para la largada en el Circuito de Zandvoort de Países Bajos, con Franco Colapinto en el puesto 16.