Colapinto sueña con llegar a los puntos en la carrera de Monza

Con la nueva chance para Franco Colapinto en Alpine, luego de magros resultados, este fin de semana regresó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Italia, donde el argentino largará en el puesto 17.

La decimoquinta fecha de la temporada 2025 tiene lugar en el Autódromo Nacional de Monza.

Si bien el piloto de Alpine había finalizado en el puesto 18, se vio beneficiado por una decisión del piloto de Red Bull Isack Hadjar, quien al cambiar parte del motor será penalizado y perdió su puesto 16.

Con el neerlandés Verstappen como campeón defensor, y el equipo inglés McLaren con el título de constructores, la expectativa está puesta en la nueva prueba de Colapinto, que no está teniendo una buena temporada, con resultados acordes a la escudería, pero que viene de su mejor carrera en Países Bajos.

Mariano Closs habló de Milei en ESPN y dejó a todos en shock: "Nos va a llevar..."

En tanto, hasta el momento Oscar Piastri lidera el campeonato, seguido por su compañero de McLaren Lando Norris. El campeón defensor completa el podio.

En la clasificación del sábado Verstappen no solo logró la pole, sino que hizo la vuelta más rápida en toda la historia de la Fórmula 1.

¿A qué hora es la carrera del Gran Premio de Italia?

El GP de Italia sigue este domingo desde las 10:00 horas de la Argentina con la carrera.

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10:00

Dónde ver en vivo el Gran Premio de Italia

El Gran Premio de Italia se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+. Posiblemente también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado, está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles.