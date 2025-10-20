En el mundo de la Fórmula 1, las órdenes de equipo suelen ser inapelables. Pero este domingo, en el Gran Premio de Estados Unidos, Franco Colapinto decidió ir en contra de esa lógica y tomó una decisión que no pasó desapercibida ni para Alpine ni para los fanáticos: desobedeció una instrucción y superó a su compañero Pierre Gasly.

El episodio ocurrió en las vueltas finales, cuando desde el muro le pidieron al argentino que no adelantase al piloto francés. Sin embargo, Colapinto hizo caso omiso, ejecutó una maniobra limpia y se colocó 17.º, dejando a Gasly en el 18.º lugar. La situación generó revuelo y abrió interrogantes sobre la interna en Alpine.

Luego de la carrera, ambos pilotos hablaron con la prensa. Franco justificó su accionar y lo calificó como "lo correcto", mientras que Gasly evitó confrontar directamente, pero deslizó su descontento por el bajo rendimiento general del auto. La tensión quedó servida en un equipo que atraviesa un momento complejo.

Colapinto le mandó un emotivo saludo a su mamá por redes sociales y contó lo que le gustaría regalarle

QUÉ DIJO COLAPINTO TRAS DESOBEDECER AL EQUIPO

Colapinto fue claro en su análisis postcarrera: “Creo que era lo correcto. Me tocó a mí dar la posición varias veces. Iba mucho más rápido y él tenía gomas un poco más viejas. Iba un segundo y pico más lento”, explicó.

Además, remarcó que el adelantamiento también fue una forma de defenderse: “Me estaba atacando mucho Bortoleto, y pasarlo era una forma de protegerme. Estábamos peleando por los puestos 17 y 18; no tiene sentido discutir por estas cosas”, agregó.

La polémica decisión que tomó Colapinto en el GP de Estados Unidos y dio que hablar

Sobre su desempeño, Colapinto señaló que fue “una carrera muy difícil, muy larga, con mucho calor y mucha degradación de neumáticos”. Y añadió: “No tuve ritmo. Luché con todo, pero fue muy duro con la goma media. Cuando cambié, el auto volvió a estar más vivo y me sentí más cómodo. Fue un día para aprender”.

CUÁL FUE LA RESPUESTA DE GASLY

Pierre Gasly, por su parte, evitó criticar directamente a su compañero. “Hice mi parte, honestamente. Ni siquiera debería haber estado ahí. Lo revisaremos dentro del equipo”, expresó con cierta frialdad.

Más allá del episodio, Gasly apuntó al bajo nivel del monoplaza: “Somos simplemente demasiado lentos. No estoy contento con esta carrera. Estoy decepcionado con nuestro rendimiento esta tarde. Tendremos que hacerlo mejor”.

Finalizó el GP de Estados Unidos y Franco Colapinto terminó en la 17ª posición

LA PRÓXIMA CARRERA

Tras el cierre del GP de Estados Unidos, Colapinto ya pone la mira en lo que viene: el Gran Premio de México. El circuito Hermanos Rodríguez recibirá a la Fórmula 1 el próximo fin de semana, en una cita clave del calendario.

La actividad comenzará el viernes 24 de octubre con las primeras prácticas libres. El sábado 25 será el turno del último entrenamiento y la clasificación. Finalmente, la carrera se disputará el domingo 26 de octubre, en lo que promete ser una nueva oportunidad para que el piloto argentino siga ganando experiencia… y, tal vez, protagonismo.

Con información de Página 12 y TN, redactada y editada por un periodista de ADNSUR