En una de las citas más demandantes del calendario, el Gran Premio de Singapur, el argentino Franco Colapinto volvió a demostrar su madurez y constancia al completar una sólida actuación con su Alpine, culminando en la 16ª posición tras una carrera intensa y estratégica en el circuito urbano de Marina Bay.

El ganador fue George Russell, quien dominó de principio a fin con el Mercedes, seguido por Max Verstappen (Red Bull) y Lando Norris (McLaren), en un podio que mantuvo la emoción hasta las últimas vueltas.

Más allá del resultado, el desempeño de Colapinto volvió a ser uno de los puntos altos para la escudería francesa. El piloto de Pilar, que había largado 16°, realizó una excelente salida, superando a tres rivales en los primeros metros y ubicándose…