El Gran Premio de Estados Unidos ya tiene dueño de la pole, luego de que el neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas, mientras que el argentino Franco Colapinto largará decimoquinto.

El piloto de Red Bull consiguió un tiempo de 1:32.510, superando por dos decimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari).

El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Por su parte, Colapinto logró avanzar hasta la Q2, demostrando solidez en Austin y logró marcar un tiempo de 1:34.044, que le permitió finalizar decimoquinto, apenas por detrás de su compañero en Alpine, Pierre Gasly.

La jornada clasificatoria tuvo un inicio accidentado, ya que Isack Hadjar, de Racing Bulls, provocó una bandera roja al impactar contra el muro en los primeros minutos de la Q1, lo que obligó a interrumpir la sesión por casi diez minutos.

Con la grilla definida, Verstappen buscará seguir peleando por el campeonato desde la posición de privilegio, mientras que Norris, segundo en la tabla de pilotos por delante de el neerlandés, y Leclerc intentarán arrebatarle el liderazgo en la salida.

La carrera se realizará este domingo a las 16 (hora argentina) donde Colapinto tendrá la posibilidad de sumar puntos, por primera vez en la temporada.

VERSTAPPEN GANO UNA ACCIDENTADA CARRERA SPRINT Y METE PRESION

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se quedó con el triunfo en la carrera sprint en el Gran Premio de Estados Unidos, que tuvo una largada accidentada y con varios abandonos.

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams).

La carrera tuvo una largada caótica, ya que en la primera curva se dio un choque múltiple, que tuvo como principales protagonistas al alemán Nico Hulkenberg (Sauber) y a los pilotos de McLaren, el australiano y líder del campeonato Oscar Piastri y el británico Lando Norris, quienes terminaron abandonando.

El otro gran afectado por esta largada fue el español Fernando Alonso, quien tampoco pudo terminar la carrera.

Luego de que se relanzara la competencia, Russell presionó durante varias vueltas a Verstappen, aunque no pudo superarlo y se tuvo que conformar con la segunda posición. Por otra parte, Sainz volvió a redondear una grandísima actuación y terminó en el tercer puesto para finalizar nuevamente en el podio.

Los otros pilotos que sumaron puntos fueron Lewis Hamilton (Ferrari), Charles Leclerc (Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes).

Luego de esta carrera, Verstappen le descontó unos valiosísimos ocho puntos a Piastri, quien ahora le saca 55 unidades.

La carrera sprint terminó con un safety car, ya que a falta de solo tres vueltas el canadiense Lance Stroll, hijo del principal accionista de Aston Martin, hizo una de sus típicas maniobras asesinas y chocó al francés Esteban Ocon (Haas).

