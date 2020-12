BUENOS AIRES (ADNSUR) - Alejandro Fantino y Mariano Closs protagonizaron en la noche del jueves, al terminar el partido de Boca Juniors e Inter de Porto Alegre por la Copa LIbertadores, un fuerte cruce al aire, que incluyó chicanas, caras de fastidio y la promesa de nuevos rounds.

Todo pasó al aire en la pantalla de ESPN, tras la definición por penales, con dos escenarios distintos: Fantino y Miguel Simón desde estudios y Closs y Diego Latorre desde la cabina de transmisión de la Bombonera

Mientras debatían las alternativas del partido y el rol de Boca, Fantino comenzó a bastonear, ante el fastidio de Closs que nunca pareció soportar ser conducido por el otro. Y así, mientras Fantino le hacía una pregunta que necesitaba una pregunta breve, que claramente a Closs no le interesaba contestar, el relator empezó a hablar largamente.

Y a la inversa, cuando Closs hablaba de aspectos del juego desde lo futbolístico, Fantino le pidió que le contara "el clima" o "las sensaciones" que se vivían en el estadio. Y Closs, con ironía, le hizo notar que nada de eso se podía vivir porque el partido era sin público.

Y así, con Fantino empecinado en decir que a Boca le pudo haber pesado jugar el día del aniversario de la derrota con River en la final de la Copa LIbertadores, Closs siempre quiso irse hacia otro lado, con Latorre y Simón como espectadores de lujo.

“Perdón, perdón, dejame esto porque está bueno que analicemos futbolísticamente porque ustedes relataron y comentaron el partido, pero como están ahí y necesito que entremos en los primeros minutos….”, le dijo Fantino a Closs, que rápidamente respondió. “¿Vos querés sensaciones? A vos te gustan las sensaciones”.

Fantino: “Claro, Marian… Exactamente, Mariano. Pará, vamos a ir a lo futbolístico".

Closs: "Pero acá no hay gente para las sensaciones"

Fantino: “Sí, pero hay gente del otro lado, millones de puntos de rating de pico, la gente sufriendo. Los de River ... ”

Closs: "No hay sensaciones acá ..."

Fantino: “Perdoname Mariano. Sí, pero vos tenés la capacidad para captar las sensaciones anímicas de un equipo que estuvo a punto de quedar afuera de la Copa en su cancha el 9/12, un día mítico para los hinchas de River… ”

Closs: “Pero, ¿qué tiene que ver la fecha? Porque hay una coincidencia de fecha… ”

Fantino: “Porque hay algo inconsciente, Mariano. Tiene que ver con algo inconsciente que no está alojado en el yo, en tu consciente, está alojado en algo ahí que te subyace, básicamente en llegar tarde a una pelota, en saltar un poquitito menos, en calcular diferente. De la misma manera que te podría pegar de otra manera diferente en el día a día… ”

Closs: "O sea que Fabra se hizo el gol en contra porque pensaba que era el 9/12"

Fantino: “No, no, no, no… Esa es una exageración, una chicana tuya que no te puedo aceptar”

Closs: “¿Andrada sacó mal y atajó mal porque era…?

Fantino: “Ni un extremo ni el otro. Ni se hizo un gol en contra porque era el 9/12 .. ”