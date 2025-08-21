(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 entre Independiente y Universidad de Chile terminó empañado por graves incidentes de violencia dentro y fuera del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini.

Las imágenes y relatos que trascendieron mostraron momentos de salvajismo que, lamentablemente, volvieron a poner en el centro del debate la recurrente problemática de los enfrentamientos y disturbios protagonizados por grupos barrabravas en los estadios del continente.

En este contexto, Mariano Closs, una de las voces más reconocidas y respetadas de la narración deportiva argentina, tomó la apertura de ESPN F12 para realizar un editorial apasionado y crítico sobre lo sucedido. Sin eufemismos ni tibiezas, el experimentado relator se mostró consternado por los episodios de violencia y lanzó un llamado urgente para que las autoridades del fútbol y la seguridad actúen con decisión.