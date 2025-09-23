(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) El comodorense Ian Subiabre fue convocado para disputar el Mundial Sub-20 en Chile con la Selección Argentina.

Sin embargo, la convocatoria del juvenil generó controversia debido a la situación contractual que mantiene con River. “Ian Subiabre fue convocado al Mundial Sub-20 de Chile. River ya le avisó que no será cedido en caso de no firmar su contrato. Desde la AFA apoyan a River en su postura y dejarán de convocarlo si no soluciona su situación con el club. Incluso mañana se reúne Tapia con los representantes del jugador”, señaló Hernán Castillo, periodista de TNT Sports y vinculado al mundo millonario.

Posteriormente, Daniel Arcucci, periodista de ESPN, se contactó con Claudio Caniggia para conocer de primera mano la situación contractual de Ian Subiabre, el comodorense de River Plate, que fue marginado del primer equipo millonario en la derrota 2-0 ante Atlético Tucumán y que, según medios porteños, podría quedarse sin la cita mundialista.