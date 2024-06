Comienza a jugarse este martes el Torneo clasificatorio local de clubes de la Liga de Futbol de Comodoro Rivadavia para las categorías SUB 11, SUB 13 y SUB 15.

La SUB 11 será la primera en salir a la cancha y desde las 18:30 horas, en cancha de Newbery, El Lobo recibirá a Comisión de Actividades Infantiles. Mientras que en el mismo horario, en Palazzo, el local recibirá a Rada Tilly. TERMINA DE LEER LA NOTA HACIENDO CLIC ACA